パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエルとイスラム組織「ハマス」の戦闘が始まってから、7日で2年です。これまでに6万7000人以上が犠牲になる中、私たちは、ガザから避難してきた子どもたちを取材しました。■手作業で大きな穴「毎日50人以上を埋葬」イスラエルとガザ地区を実効支配するイスラム組織「ハマス」の戦闘開始から2年。現地に残るジャーナリストが撮影したのは、手作業で大きな穴を掘る男性の姿です。「人々を埋葬し