ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大の坂口志文（しもん）・特任教授（７４）は７日、研究室メンバーとして長年の研究を支えた医師で妻の教子（のりこ）さん（７１）と共に、大阪大吹田キャンパス（大阪府吹田市）で記者会見を開いた。夫妻はこれまでの歩みを振り返りながらお互いをねぎらった。教子さんは冒頭で、「長い間苦労してきたことがこの形になって本当に良かった」と語った。受賞の連絡があったのは６日午