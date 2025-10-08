〈何も知らずに嫁がされた少女が、レイプ・虐待を受けた果てに夫を殺して解体するまで――80年代台湾社会に衝撃を与えた小説の映画化【『夫殺し デジタル・リマスター版』日本初上映】〉から続く10月4日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会2025」の第7回が、台湾文化センター（東京・虎ノ門）で開かれた。この日上映されたのは、『優雅な邂逅』（2024）。『最愛の夏』（1999）が東