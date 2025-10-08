◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽青学大４―０駒大（７日・神宮）青学大は来秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成（３年＝東海大菅生）が駒大打線を３安打に抑え、リーグ戦初完封。開幕５連勝に貢献した。＊＊＊投げ抜いた。神宮のスコアボードに９つの０を刻み、鈴木が自らの任務を遂行した。リーグ戦初の第１戦先発で、駒大打線に３安打完封勝ち。最速１５０キロの直球にフォークを操り、８奪三