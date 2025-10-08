九州の部隊が静岡県で実射訓練静岡県にある東富士演習場で2025年10月7日、実に58年振りとなるロケット弾の射撃訓練が行われました。【動画】これがMLRSの射撃シーンです発射されたのは、大分県の湯布院駐屯地に所在する第2特科団の「多連装ロケットシステム」、通称「MLRS」です。MLRSが搭載するロケット弾の数は最大12発ですが、うち半数の6発を発射し、無事に訓練を終えています。今回用いられたロケット弾は、炸薬などは