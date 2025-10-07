株式会社オートバックスセブンは、オリコン株式会社が発表した「2025年 オリコン顧客満足度調査 車買取会社」において、同社が展開する「オートバックスカーズ」が5年連続で総合1位を獲得したと発表した。 評価項目では、「担当者の接客力」「売却手続き」「査定」「売却サポート」の全てで1位を獲得し、接客力は7年連続、査定は8年連続の首位となる。正直商売を掲げる同事業は、安心の査定・価格・保証