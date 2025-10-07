バッテリーは車の“始動の要”とも言えるパーツであり、寿命や性能低下はトラブルの原因になりやすい。種類や仕様が多いため、ネット情報だけでは適切な選択が難しいこともある。 そこで、実店舗で実際に売れているバッテリーランキングを活用すれば、選ぶヒントになる。今回は、カー用品店で売れている2025年8月度のバッテリーTOP10を紹介する。バッテリー交換を考えている人はぜひ参考にし