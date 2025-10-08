ITTF(国際卓球連盟)が7日、最新の世界ランクを発表しました。男子では、張本智和選手が日本勢トップ4位をキープ。松島輝空選手は、8人抜きで日本勢2位の16位に浮上しました。松島選手は今月5日まで行われたWTT中国スマッシュで世界ランク6位中国の梁靖崑選手を撃破。16位は自己最高です。さらに同大会で同じくベスト8に入った宇田幸矢選手は7人抜きで26位にジャンプアップ。また同大会で初戦上がりから3回戦まで勝ち上がったട