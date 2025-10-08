全日本コーヒー協会は、「国際コーヒーの日」である10月1日から1カ月にわたって動画配信を行い、コーヒーの知識や魅力を発信している。「コーヒーをめぐる事情などはもちろん、生活の様々なシーンでのコーヒーの魅力や楽しさをもっと知っていただきたい、あるいは皆さまと分かち合いたい」（同協会）との思いから、動画を制作した。「COFFEE DAY オンラインフェス2025」と題する8本の動画を、10月1日から31日まで公開して