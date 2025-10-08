広島・大瀬良大地投手（３４）が７日、廿日市市の大野練習場で右肘手術からのリハビリを開始した。３日に群馬県内の病院で「右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術」を受けた右腕は入団後、３度目の手術をサポートしてくれる球団へ感謝。復活後の自身の姿に「期待しかない」と語り、来季の開幕にも間に合う見通しも明かした。まだやれる−。エースの座はまだ譲れない。３５歳となる来季も投手陣を引っ張る覚悟がある。リハビ