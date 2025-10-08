米テスラが7日発表したSUV「モデルY」の低価格モデル（テスラ提供・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラは7日、主力のスポーツタイプ多目的車（SUV）「モデルY」とセダン「モデル3」に、それぞれ廉価版の「スタンダード」仕様を追加したと発表した。価格はいずれも3万ドル台とし、日本円換算で約560万〜約610万円。他メーカーとの競争激化に伴いテスラの販売は鈍化しており、低価格帯のEVラインア