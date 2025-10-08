外国為替市場で円安が進み、円相場は一時、およそ8か月ぶりに1ドル=152円台となりました。ニューヨーク外国為替市場で7日、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時、ことし2月以来およそ8か月ぶりに1ドル=152円台まで値下がりしました。自民党の高市新総裁のもとで、▼日銀が利上げに動きにくくなったとの見方や▼積極的な財政政策で財政悪化が進むとの警戒感などから、ニューヨーク市場でも円売りが続きました。