お笑い芸人の千原せいじ（55）が8日までに自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」を更新。地元の京都・福知山に帰る「原点回帰」動画をアップした。せいじは7月20日を最後に2カ月以上同チャンネルの動画を更新していなかったが、3日、久々にアップ。7月18日に公開した、埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏との対談動画における一部発言などについて、河合氏の名前は出さなかったものの「私の発言及び、騒動に関して、お騒がせ