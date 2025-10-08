かつて相撲協会が採用していた優勝制度は、東西どちらの幕内力士が多く勝ったかという団体戦だった。写真は大正10年に5月場所で優勝した東軍の雄姿。旗手は横綱西ノ海相撲協会は今年で財団法人設立100周年を迎え、さまざまな記念事業を実施している。その中で世間の耳目を集めたのが10月7日、平安時代に宮中で行われた相撲節会を元に行われた「古式相撲」だった。現在の相撲にもつながる古式相撲はどのようなもので、それ