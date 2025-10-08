怪我人が相次いだ編成の中で孤軍奮闘した筒香。序盤の不振が嘘のように打ち始めた背景とは(C)萩原孝弘“怖い筒香”の復活を予感させた8月の神宮27年ぶりのリーグ優勝を「最大の目標」として迎えた2025年のDeNA。その夢は現実のものとはならなかったが、9月に17勝6敗とラストスパートをかけ、なんとか2位の座をキープした。【動画】ハマの大砲が復活を感じさせる特大弾！筒香嘉智の打撃をチェックキャプテンの牧秀悟と稀代の