頑張ることを求められ続け、正しい休み方を知らない現代人は多い。精神科医として25年にわたり診察を続けてきた平光源氏は「『半うつ』やうつ状態から回復するには、休み方、止まり方こそが最も大切だ」という――。※本稿は、平光源『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／iiievgeniy※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／iiievgeniy■心のブレーキが壊れると何が起