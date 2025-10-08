米ワシントンのホワイトハウス（共同）【ワシントン共同】米連邦政府の一部閉鎖が開始されてから7日で1週間となった。航空便の遅延や、子ども向け食料支援の資金枯渇など影響が広がる恐れが出ている。トランプ政権は職員の解雇をちらつかせ、野党民主党に予算審議に協力するよう圧力を強めている。与野党がお互いに責任を押し付け合い、解決への道筋は不透明なままだ。1日からの支出を賄うつなぎ予算案に民主党が反対し、採決