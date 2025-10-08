◆みやざきフェニックス・リーグ広島６―３ＤｅＮＡ（７日・天福）８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が７月３１日以来、６９日ぶりに１軍に合流することが７日、決まった。三浦監督が「こっち（１軍）に合流させます」と明言。８日の練習試合・日本通運戦（横浜）で一塁のスタメンで出場する。梶原昂希外野手（２６）も１軍に合流する。頼れる主将が帰ってくる。牧は「まずは