◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―６楽天（７日・日向）巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が７日、みやざきフェニックス・リーグで１号２ランをたたき込んだ。楽天戦（日向）に７回の守備から途中出場。６点を追う８回２死一塁で右腕・江原に対すると、内角の１４９キロを捉えて左翼席へと運んだ。１球で仕留める確実性の向上を同リーグでのテーマとしており、「１、２球目が変化球でボールが先行していたので、江原投