5年間で20兆円の資金が投入される社会インフラ市場世の中には、誰にとっても必要で維持されるべきものがあります。社会インフラです。社会インフラとは、社会生活や経済活動を支える基盤的な施設やシステムのことです。道路、鉄道、空港、港湾、電力、ガス、上下水道、治水・防災施設などが該当します。それらは、安全・快適な生活、経済の安定、災害時の復旧力を支える基盤です。社会インフラに不具合が起きると日常生活に不自由