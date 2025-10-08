オシドリ夫婦オシドリ夫婦で知られる俳優の唐沢寿明（62）と山口智子（60）が長年所属した事務所「研音」から独立することを発表した。2人は今年12月31日をもって研音グループから離れ、2026年1月から唐沢と山口が立ち上げる新事務所「TEAM KARASAWA」に所属して二人三脚で新たな活動を開始するという。＊＊＊【写真】先に独立した「後輩俳優」…ダンディな超イケメンホームページには「共に歩んでくださった研音チームも、