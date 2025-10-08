謎めいた印象もメイプル超合金のカズレーザーと言えば、派手な金髪と赤い衣装が印象的なインテリ芸人である。知的なコメントをする力やクイズの腕前には定評があるが、どこかつかみどころがなく謎めいた印象もある。そんな彼が8月10日に女優の二階堂ふみとの結婚を発表して、世間を大いに騒がせた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】“太もも”を見せつけるように…美しく妖艶な「二階堂ふみ」しかし、当の本人は