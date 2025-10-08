山本由伸投手がポストシーズンでも快投を続けています。メジャー2年目でエースになりつつある自身の昨年との違いを語りました。山本投手はレギュラーシーズンで唯一ローテーションを守りきると12勝8敗、防御率はリーグ2位の2.49を記録しました。ポストシーズンに入ってからもワイルドカードシリーズ第2戦に登板し、6回2/3を自責点0(2失点)に抑える活躍を見せました。「去年のポストシーズンからは沢山のことを学びましたし、それが