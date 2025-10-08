大分県人事委員会（和田久継委員長）は3日、民間給与との較差を解消するため、初任給と若年層に重点を置きながら県職員の月給を3・06％（平均1万1058円）、期末・勤勉手当（ボーナス）を0・05カ月分引き上げるよう佐藤樹一郎知事と嶋幸一県議会議長に勧告した。引き上げ勧告は4年連続。月給の3％以上増は1991年以来となる。勧告通りに改定されれば、平均年間給与（平均年齢40・4歳）は20万6千円増の614万6千円、ボーナスの支給