小鹿田（おんた）焼の窯元9軒による焼き物の展示即売会「第58回小鹿田焼民陶祭」が11、12日の両日、大分県日田市源栄（もとえ）町の皿山地区（小鹿田焼の里）で開かれる。各窯元がこの日のためにそろえた作品を工房や軒先に並べ、陶芸愛好家でにぎわう。小鹿田焼は江戸時代中期に始まり、現在も機械を使わず手作りの技法を一子相伝で伝える。ろくろを回しながら先の曲がったかんなで模様を付ける「飛びかんな」や、刷毛（はけ