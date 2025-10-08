旧暦の8月15日に当たる「中秋」の6日、大分県内は好天に恵まれ、夜空に「中秋の名月」が浮かんだ。日田市では旅館街や三隈川を照らし出した。夕日が三隈川沿いの旅館街を赤く染める中、午後5時半過ぎ、山の上に大きな丸い月が顔を出した。日が沈み暗くなると、月の姿は川面に映える。川岸を散歩する人たちは足を止め、スマートフォンで撮影していた。国立天文台によると、中秋の名月は満月とは限らず、7日が満月だった。中秋