自民党総裁に高市早苗氏が就任したことを受け、大分県の佐藤樹一郎知事は7日、定例記者会見で「総務大臣を経験しており、地方創生についてリーダーシップを発揮し、強力に進めてもらいたい」と期待した。県は東九州新幹線や、四国と九州を橋か海底トンネルで結ぶ「豊予海峡ルート」などの大型公共事業構想を推進している。佐藤知事は総裁選で国の将来ビジョンを巡る議論が少なかったことを残念がり、「産業力強化にもつながる