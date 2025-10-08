昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員、田中重光さん（84）が13日、熊本市北区の植木文化センターで講演する。戦後80年、被爆の実相と平和に懸ける被爆者の願いをじかに聞くことができる貴重な機会になりそうだ。入場無料。長崎原爆被災者協議会会長でもある田中さんは1945年8月9日、4歳のときに爆心地から約6キロの自宅で被爆した。長年、平和運動や核兵器廃絶に向けた活動に取り組