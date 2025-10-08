熊本県議会は7日、定例会の最終本会議を開き、8月の記録的大雨の被害を受けて追加提案された復旧事業費497億900万円を含む総額550億100万円の本年度一般会計補正予算案や、教育委員らの人事案3件、8月補正予算の専決処分の報告など7件の計41件を原案通り可決、同意、承認して閉会した。8月補正予算は、大雨被害の被災者救済や道路の応急復旧など緊急を要する事業に85億8千万円を充てた。復旧費の総額は582億8900万円となった。