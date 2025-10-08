熊本県南関町の総合物流会社、ティーエヌ運輸倉庫は、玉名市山部田のNTT印刷玉名工場跡に大型倉庫を新設することを決め、6日、市と立地協定を締結した。半導体世界大手、台湾積体電路製造（TSMC）の菊陽町進出などに伴い、県北で高まっている倉庫需要に対応する。NTT印刷から土地・建物を購入済みで、近く旧工場棟と旧倉庫棟の改修に着工し、2026年6月の操業開始を目指す。延べ床面積約6700平方メートル。投資額は5億8700万円