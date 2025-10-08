長崎県内で7日、電話や交流サイト（SNS）を通じた高額の詐欺被害が相次いで発覚し、県警が注意を呼びかけている。浦上署によると、長崎市内の60代女性がSNS型投資詐欺に遭い、現金計約1280万円をだまし取られた。女性は7月下旬ごろ、インターネット広告から投資家を名乗るLINEアカウントに誘導された。株投資を勧められ、8月28日〜9月26日に購入費用などの名目で、指定口座に現金を計26回振り込んだという。一方、諫早署によ