秋の大祭「長崎くんち」が7日朝、長崎市上西山町の諏訪神社で幕を開けた。10年ぶりの大役が回ってきた六つの踊町（おどりちょう）は、6月の「小屋入り」から本格的な稽古に励んできた演（だ）し物を披露。雲ひとつない青空の下で声を振り絞り、熱気をみなぎらせた。この日、客席となった神社の石段「長坂」には夜明け前から大勢の観客が詰めかけた。諏訪町の「龍踊（じゃおどり）」では3尾の龍が縦横無尽に玉を追い、まるで生