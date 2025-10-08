長崎県諫早市は豊かな自然環境や交通アクセスの良さを生かしてスポーツ交流人口の拡大を図るため、核となる組織「いさはやスポーツコミッション」を設立した。皮切りのイベントとして13日午後1時〜3時、同市森山町の森山スポーツ交流館でスポーツジャーナリスト増田明美さんの講演会を開く。参加無料。いさはやスポーツコミッションには市をはじめ競技団体、商工観光団体など17組織が参加。世代を問わない健康増進のためのイベ