バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスのホームタウン激励式が3日、佐賀県鳥栖市役所であり、選手らが10日に開幕する2025〜26年シーズンでの優勝を誓った。ファンや職員の拍手に出迎えられた中田久美監督は「6月から新体制になり、練習を積み上げている。熱い試合をチーム全員で団結して戦い抜きたい」と優勝への決意を語った。3位に終わった昨シーズンに触れた栄絵里香主将は「悔しさを晴らすべく、今シーズンは夏