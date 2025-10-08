佐賀南署などは3日夜、佐賀市中心部の繁華街、愛敬・白山地区にあるキャバクラやラウンジといった社交飲食店など約200店舗の一斉立ち入り検査を実施した。安心・安全な街にしようと署などが毎年実施。署によると社交飲食店の営業は、県公安委員会から許可を得る▽18歳未満の人に接待させない−ことなどが風営法で義務付けられている。この日は午後9時から、署員や県警本部生活安全企画課員ら約70人が社交飲食店などを訪れた