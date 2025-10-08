佐賀県江北町教育委員会は7日、町内の学校給食センターの米飯に黒い異物が混入していたと発表した。異物は長さ約0・1ミリの点状で、三つの釜に入ったそれぞれの米飯に複数付着していた。調理員が気づき、提供先の江北小、江北中の給食は食パンに切り替えた。当面はパン食とし、町教委などが調査を進めるという。