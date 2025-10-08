来年1月18日告示、同25日投開票の佐賀県嬉野市長選に、新人で同市議の山口卓也氏（40）＝2期目＝が7日、無所属で立候補する意向を表明した。市長選には現職村上大祐氏（43）が3選を目指し、出馬の意向を示している。山口氏は同市嬉野町下野の出身。九州大芸術工学部を卒業後、福岡市職員、嬉野市職員を経て2018年から同市議を務める。この日は県庁で会見を開き、出馬理由を「今の市政に閉塞（へいそく）感を感じるという市民