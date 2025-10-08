佐賀県は、県内の自治体として初めて災害時に活用するトイレカー1台を導入した。軽トラック型で設営の手間がかからず、現場まですぐ移動できる利点がある。昨年の能登半島地震では、断水の影響で水洗トイレが使えないなどの問題が顕在化。県の担当者は「快適な衛生環境を提供したい」と話している。トイレカーには個室が二つあり、それぞれ洋式の便器が設置されている。250リットル分の汚水タンクを備え、くみ取りが必要になる