「ボールは佐賀市にあるのにね…」。開業から3年となった西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）に関して、ある自民党県連関係者はこう嘆いた。整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉間について、国やJR九州、長崎県はJR佐賀駅を通るルートを主張。佐賀県は多額の財政負担や在来線の利便性低下への懸念などから応じていない。ただ、事態が動いた場合、佐賀駅ルートを通るかどうかがポイントの一つで、駅周辺の開発にも直結する。「佐