秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」は7日、宮崎県内であり、ソフトバンクの正木智也外野手（25）が一発を含む2安打3打点と活躍し、クライマックスシリーズ（CS）での戦列復帰をアピールした。10−3で快勝した四国アイランドリーグplus選抜戦（宮崎アイビー）に「5番左翼」で先発出場。初回に内角直球を左翼席への2ランとすると、三回にも中越えの適時二塁打。「とにかく結果を出すことにこだわる」と強調した。