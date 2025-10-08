7日に自民党の新執行部「チーム高市」が発足し、午後、公明党の執行部と「顔合わせ」を行いました。そして自民党の高市総裁、公明党の斉藤代表と幹事長で「連立の継続」に向けた協議を約1時間半という異例の長さで行いましたが、斉藤代表は…。公明党斉藤代表「今日はまだ（連立継続の）結論までに至りませんでした。引き続き、協議をするということで今日は終わったところでございます」◇自民党と公明党は、1999年に初め