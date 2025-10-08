テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。“美しすぎる気象予報士”穂川果音さん（39）との2ショットを公開した。田中アナは「ほかのんと二人で楽しい夜でした(6,7時間くらい飲んでた)」とつづり、ワイングラスを手に寄り添う自撮りショットをアップした。この投稿には「最強コンビ」「一緒に飲みたい」「ムード溢れる美人やわぁ〜」「タイプの異なる美人2人ですね」といった声が寄せられている。