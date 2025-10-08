プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が7日までに、インスタグラムを更新。ベトナム旅行の思い出ショットを公開した。村上は「夏終わらないですぎ」とつづり、旅行先のベトナム・ダナンで撮影された紫のビキニ姿やオレンジのキャミソールに頭にスカーフを巻いたコーディネートで、健康的な美スタイルを披露した。さらに、夫の豊さんと砂浜を歩く後ろ姿や鏡に写る2ショットなど、仲むつまじい夫婦の様子も投稿した