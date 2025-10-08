２年間で約２０キロの大減量に成功した中国出身のイ・コウ（３０）が、効果的な減量方法を明かした。日本の企業でシステムエンジニアとして勤めるイは、トレーニング歴が約２年。ゴールドジム主催のマッスルゲート千葉大会（８月２３日、浦安市文化会館）ビキニフィットネス一般の部で、見事に優勝を果たした。ダイエット目的でボディメイクを始めたといい「健康的にあまり良くないし、イメージ的にも変えたいと思いました」