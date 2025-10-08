女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王座を保持する?プロレス界のアイコン?岩谷麻優（３２）が、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイとの決戦（２６日、東京・両国国技館）に向け闘志をみなぎらせている。盟友との再会を前に、アイコンは何を思うのか――。５月にマリーゴールドに所属してから２度目のビッグマッチを迎えるアイコンは、盟友と約７年５か月ぶりに対戦する。「発表された前日夜中までパズルしてて