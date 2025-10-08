?負のらせん?はまだ続くのか…。ＧＬＥＡＴ９日の東京・後楽園ホール大会を前に、またも「不穏情報」がささやかれている。今年下半期に入って、ＧＬＥＡＴではアクシデントが連続で起きた。７月には鬼塚一聖が契約違反による処分で現役を引退。８月には伊藤貴則が交通事故で大けがを負い、戦線離脱を余儀なくされた。ほかにもさまざまなトラブルが発生。さらに９月の五反田大会では、団体を引っ張ってきたベテランのＣＩＭＡが、