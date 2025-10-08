大阪大学特任教授の坂口志文氏のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まり、「ノーベルウィーク」（６〜１３日）が幕が開けた。ノーベル賞にはノミネート発表がなく、受賞は?唐突?に発表される。そんな中、注目は１０日のノーベル平和賞の発表だ。トランプ氏はかねてノーベル平和賞の受賞を望んできた。２００９年にオバマ元大統領が受賞していることに腹を立てており、最近の受賞への熱意はむき出しだ。９月２３日、国連総会で