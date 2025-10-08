日本とルーマニアの国際共同制作による舞台作品『ヨナ ― Jonah』で、ひとり芝居に挑んでいる、俳優の佐々木蔵之介さん。ルーマニアをはじめとする東欧4か国公演を成功させ、今月、日本での凱旋公演を東京からスタートしています。同公演に臨む前、大阪・関西万博のルーマニア館で行われた合同取材会では、ルーマニアへの思い、舞台への意気込みなどを明かしました。佐々木蔵之介さん※撮影：2025年9月24日大阪・関西万博