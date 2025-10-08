大阪を捨てれば良いだけ自民党の新総裁に高市早苗氏が選ばれ、焦点は連立の枠組みに移っている。自公に維新が加わる流れができつつあったかに見えたがそれは頓挫しそうで、公明はトップが高市体制との連立政権の継続に疑問符をつけるまで踏み込んだ。一方で国民民主は自民との距離の近さをアピールしつつある。今後、連立交渉はどう進んで行くのか。【写真を見る】麻生氏の意中の人とは…ミシュラン三つ星・超高級すし店での濃密