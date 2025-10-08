ドル円、一時１５２円付近まで急伸円キャリートレード復活の声も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買いが加速し、１５２円付近まで急上昇した。高市氏が自民党総裁に就任し、来週の首班指名を待つ中、市場は円安の動きをさらに加速させた。ドル高も続き、ドル円の上昇をサポート。 首班指名を通過して高市政権誕生になれば、減税など積極財政が期待される中、日銀も景気に配慮し、利上